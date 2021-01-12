В Томском политехническом университете в 2021 году будет создана лаборатория, где ученые смогут сделать материалы, которые в перспективе можно будет использовать в медицине для подавления роста раковых клеток и борьбы, например, с атеросклерозом, сообщает пресс-служба ТПУ.Возглавит ее профессор португальского университета Авейру Андрей Холкин. Под его началом томские ученые планируют вести фундаментальные исследования и синтезировать новые материалы из уже известных пьезо- и магнитоэлектрических гибридных материалов.- В перспективе такие материалы можно будет использовать для лечения заболеваний, требующих восстановления нервной и гладкомышечной ткани. Кроме того, пьезо- и магнитоэлектрические материалы могут использоваться в качестве имплантируемых источников энергии для активации биологических процессов — например, в мозге или для питания кардиостимуляторов взамен батарей, имеющих ограниченный срок эксплуатации, - отметил директор Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Роман Сурменев.Проект будет реализован в течении 3-х лет, сумма поддержки по мегагранту составит 90 млн рублей. В нем будут задействованы ученые из нескольких научных коллективов Томского политеха, Сибирского государственного медицинского университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.