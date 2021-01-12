Главврач Томского областного наркодиспансера Дмитрий Абрамов прокомментировал работу с гражданами, находящимися в алкогольном или ином опьянении, а также новый закон системы вытрезвителей, сообщает пресс-служба обладминистрации в своем telegram-канале.-Существующая на территории Томской области модель оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не противоречит концепции обсуждаемого сегодня закона, принятого Госдумой РФ о восстановлении системы вытрезвителей, которые должны заработать с 2021 года,- отметил главврач.20 августа 2010 года в Томске был создан специальный пункт медицинской помощи лицам, который является структурным подразделением областного наркологического диспансера.Сотрудники полиции доставляют в этот пункт нетрезвых граждан для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и при необходимости оказания медицинской помощи.По словам руководителя наркодиспансера, сложившаяся схема взаимодействия с правоохранительными органами в данном направлении показала свою эффективность: за все время работы подразделения, на него не было ни одной жалобы.Напомним, что в России с нового года снова можно открывать вытрезвители. Закон о возвращении этой системы, подписанный президентом, вступил в силу с 1 января 2021-го. Систему вытрезвителей, которая действовала на базе МВД, упразднили еще в 2011 году.