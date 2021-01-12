12 января томский участник Великой Отечественной войны Федор Тимофеевич Бондаренко празднует свое 95-летие, помимо поздравления от местных властей, ветеран получил поздравление и от Президента РФ, сообщает пресс-служба мэрии.Федор Тимофеевич на фронт ушел в 1944 году. Был назначен наводчиком противотанковой истребительной пушки 121 отдельного Гвардейского истребительного дивизиона. При формировании десантных подразделений артиллерии, ему пришлось осваивать и полёты на аэростатах, которыми доставляли технику и людей на передовую, прыжки с парашютом. Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии.В последние дни войны сибиряк был ранен, но не отправился в госпиталь, а после оказания медицинской помощи встретил день Победы в строю со своими боевыми товарищами в Чехословакии в городе Новоградец. Награжден орденом Славы III степени и боевыми медалями. После окончания войны младший сержант артиллерии Воздушно-десантных войскПосле демобилизации, Федор Тимофеевич с отличием окончил Томский машиностроительный техникум, работал там преподавателем, заведующим вечерним отделением, заместителем директора.Губернатор Сергей Жвачкин наградил ветерана медалью «За достижения».- С нашей Томской губернией связана вся ваша жизнь. Начав в 16 лет трудиться в государственной артели по заготовке рыбы на Васюгане, в 18 вы ушли на фронт. Героизм, проявленный вами в Балатонской оборонительной операции, навсегда войдет в самые яркие страницы истории Великой Отечественной войны и артиллерии Воздушно-десантных войск, младшим сержантом которой вы вернулись с Победой домой, -- отметил в поздравлении глава области.На сегодняшний день ветеран принимает активное участие в общественно-политической жизни города и области, проводя большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Стоит отметит, что 23 года он руководил организацией ветеранов колледжа.