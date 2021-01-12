На территории Монголии сегодня, 12 января, в 4.10 утра произошло землетрясение силой в эпицентре 7,2 балла. По данным Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС, на территории Томской области оно отразилось в виде небольшого покачивания люстр в квартирах, сообщает пресс-служба обладминистрации.– Большинство жителей региона сейсмического события не заметили, – отметил начальник областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин. Он уточнил, что нарушений в работе коммунальных систем и технологических процессов в Томской области не зафиксировано. Сообщений о каких-либо последствиях сейсмической активности не поступало.Добавим, что эпицентр землетрясения находится на небольшой глубине в 10 км в районе озера Хубсугул на севере Монголии. Это место находится примерно в 55 км от границы с Россией. Район не густонаселен, но рядом с озером есть несколько деревень. Подробностей о жертвах и повреждениях пока не поступало. Эксперты отмечают, что эта территория считается сейсмоактивной.