С 14 по 25 января в рамках акции «Народный кинопоказ» в районах Томской области состоятся бесплатные показы фильма «Подольские курсанты». В нем рассказывается о подвиге, который совершили курсанты в октябре 1941 года под Москвой, сообщается на сайте департамента по культуре региона.– Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков. На Ильинский рубеж были направлены около 3,5 тысячи курсантов и их командиров, которые ценой своей жизни помогли остановить многократно превышающие силы врага и на 12 дней стали преградой на его пути к Москве. Столь массового самоотверженного подвига молодых ребят-комсомольцев, который был продемонстрирован подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает, – говорится подробнее о фильме в сообщении.Эксперты отмечают фактологическую точность описания исторических событий. В основу сценария легли рассекреченные архивные материалы Министерства обороны РФ и воспоминания бывших курсантов ПВУ.Добавим, что в Тегульдетском районе показ пройдет 14, 17 и 20 января, 15 числа в Бакчарском и Молчановском районах, а также в городе Стрежевом и селе Кожевниково. 16 января фильм смогут увидеть жители Томского и Зырянского районов. 17 и 24 числа его продемонстрируют в Колпашево, а 18-го – в Асино. Жители Кривошеинского района посмотрят кино о курсантах 19 января, в этот же день и 20 января запланирован показ в селе Парабель, а в Александровском – 21-го. В Верхнекетском районе посмотреть фильм можно будет 23 и 24 числа, в Первомайском – 25-го. Жители Томска смогут увидеть военное кино 16 и 22 января.