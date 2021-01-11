Третья учебная четверть для томских школьников начинается в очном режиме. С 11 января за парты сели 62 тысячи учеников. Также очно начали работу детские сады и учреждения дополнительного образования, сообщает пресс-служба городской мэрии.– Накануне начала учебного процесса педагоги по телефону обзванивали семьи учащихся, выявляя заболевших и контактных лиц среди детей и педагогов города. На сегодняшний день закрытых на карантин классов и групп – нет, – говорится в сообщении.При этом учреждения обязаны соблюдать санитарные требования по режиму «Повышенная готовность». Перед выходом детей с каникул все помещения прошли дезинфекцию, особое внимание уделялось обработке в классах, находившихся на карантине. Добавляется, что образовательные учреждения Томска оснащены рециркуляторами, бесконтактными термометрами, антисептиками и санитайзерами.Отмечается также, что в декабре 2020 года началась вакцинация педагогов от коронавируса: поставить прививку пожелали более 1500 педагогических работников.