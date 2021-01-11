Жительница Томска 1955 года рождения сообщила о хищении денежных средств в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города. Она поверила телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба ведомства.– По предварительной информации, потерпевшей рано утром на стационарный телефон позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и сообщили, что ее дочь совершила дорожно-транспортное происшествие, сбила человека. Звонившие объяснили, чтобы избежать ответственности, необходимо перевести деньги. На другом конце провода потерпевшая слышала женский плач, – говорится в сообщении.Также злоумышленники убедили женщину, что телефон ее дочери прослушивается и звонить ей запрещено. Потерпевшая перевела 80 тысяч рублей на указанные мошенниками номера телефонов. Позже выяснилось, что никакого ДТП не было и томичку обманули.Сейчас следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).УМВД России по Томской области напоминает: при поступлении подобных звонков необходимо связаться с родственником и проверить информацию. Если все же вас обманули мошенники, нужно сразу обращаться в полицию.