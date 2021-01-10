Накануне томские СМИ сообщили о том, что после новогодних каникул в микрорайоне Спичфабрика закроется филиал поликлиники МСЧ №2, где находятся два единственных педиатрических участка на весь микрорайон.Вчера telegram-канал томского облздрава «Область здоровья» сообщил, что главврач медико-санитарной части №2 Алексей Михленко опроверг эту информацию.- В здании общеврачебной практики произведён ремонт помещений, организованы терапевтические и педиатрические участки. Ни о каком закрытии не может быть и речи. Для увеличения доступности первичной помощи они и были здесь организованы. Два педиатрических участка продолжат работу в обычном режиме. С таким вопросом жители ко мне, как к главному врачу, не обращались, - говорится в сообщении.В свою очередь спикер думы Чингис Акатаев отметил, что гордума намерена добиваться открытия полноценного медучреждения первичной помощи на «Спичке».- Оперативно созвонился с руководством облздрава и главным врачом МСЧ 2 Алексеем Михленко. Решения о закрытии детской поликлиники нет! Не знаю, кто мутит воду на Спичке, но учреждение в январе продолжит работать в штатном режиме, - сообщает спикер в своем telegram-канале.