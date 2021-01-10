Премьер-министр РФ подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума (ПМ) на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год.Как сообщается на официальном сайте правительства, в России прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 руб., для трудоспособного населения – 12 702 руб., для детей – 11 303 руб., для пенсионеров – 10 022 руб.Отмечается, что отныне ПМ устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, который рассчитывает Росстат. В ближайшие пять лет прожиточный минимум будет составлять 44,2% от этой суммы, затем правительство может пересмотреть пропорцию.Добавим, что ПМ на душу населения за 2020 год, по данным Минтруда России, составит 11 301 руб. (для трудоспособного населения – 12 223 руб., для детей – 11 203 руб., для пенсионеров – 9 299 руб.). Предварительный расчет сделан на основе цен на товары, включенные в состав потребительской корзины, за 11 месяцев прошлого года.В Томской области прожиточный минимум в третьем квартале 2020 года распоряжением губернатора был утвержден в размере 12 246 руб. на душу населения.В Минтруде пояснили, что величина ПМ учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.