Члены городских добровольных народных дружин (ДНД), полицейские и частные охранные предприятия в праздничные дни продолжают дежурить в ледовых городках Томска, сообщили в мэрии.- Дружинники выходят на дежурство в городках на Новособорной площади, в Сквере студенческих отрядов, у ТЦ «Мегаполис», лицея № 7, на Белом озере, у дома творчества «Авангард». Они будут патрулировать места отдыха томичей по 10 января включительно, - отметили специалисты. – Среди добровольцев - сотрудники районных администраций, томского аграрного колледжа и других предприятий. Дружины выходят на дежурство с 14 до 18 часов по 4 человека, обеспечивая безопасность томичей и гостей города.В Томске движение дружинников возродилось несколько лет назад. Добровольцы в 2020 году участвовали в контроле общественного порядка во время общей самоизоляции, проверяли соблюдение масочного режима. Всего в Томске действует 8 народных дружин, общая численность которых 420 человек.