На 75-м году жизни скончался бывший ректор СибГМУ, почетный гражданин Томска Вячеслав Новицкий. Эту информацию подтвердил близкий знакомый Новицкого.По имеющимся данным, Вячеслав Новицкий последнее время лечился от COVID-19.Вячеслав Новицкий родился 23 августа 1946 года, выпускник средней школы № 6. В 1969-м окончил лечебный факультет Томского медицинского института и остался здесь работать. В вузе Новицкий прошел все этапы становления как научный работник и преподаватель. Являлся первым избранным на альтернативной основе проректором СибГМУ, а позднее и ректором университета.Он является автором более 700 научных публикаций, в том числе свыше 540 в ведущих рецензируемых журналах, 38 монографий, 18 учебных руководств и пособий, 17 патентов РФ на изобретения. Редактор и член авторского коллектива учебника по патофизиологии для студентов медицинских вузов, выдержавшего четыре издания. Научный руководитель и исполнитель 30 грантов ФЦП и РФФИ. Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ. Кавалер орденов «Почета» и «За заслуги перед Отечеством IV степени». Почетный гражданин города Томска. Был страстным болельщиком футбольного клуба «Томь».