Томские волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего Владимира Черепанова из Кисловки. Информации о местонахождении 48-летнего мужчины не было с 1 января 2021 года, сообщает поисковый отряд в соцсетях.«Кисловка, Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Черепанов Владимир Дмитриевич, 48 лет (1972 г.р.). С 01 января 2021 года его местонахождение неизвестно», – говорится в объявлении. Приметы мужчины: рост 180 см, худощавого телосложения, голубые глаза. Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном, синие джинсы, черная вязаная шапка, черные ботинки.Всем, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.