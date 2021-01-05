По сведениям томского гидрометцентра, сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем -25…-27°С. На дорогах гололедица.На территории региона также сохранится переменная облачность, без существенных осадков, лишь по востоку небольшой снег, изморозь. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем -23…-28°С, местами -29…-34°С. На дорогах гололедица. Не выезжайте далеко от дома, одевайтесь теплее, будьте здоровы.