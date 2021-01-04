Специалисты ОГБУ «Облкомприрода» и областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды с привлечением научных сотрудников ТГУ продолжают работу над третьим изданием Красной книги Томской области. Выпуск ее очередного издания намечен на 2023 год.Региональная Красная книга переиздается каждые 10 лет; предыдущий выпуск датирован 2013 годом. Этот официальный документ включает свод нормативных актов, а также видовых очерков с рисунками и картосхемами обитания редких и исчезающих видов животных и растений.С 2014-го по 2019 год в регионе было исследовано более 60 редких видов растений и животных, в том числе в 11 особо охраняемых природных территориях. Так, по итогам работы специалисты предложили исключить из Красной книги Томской области пчелу-плотника: предположительно, это был мигрирующий вид пчелы на нашей территории, пояснила начальник отдела ООПТ ОГБУ «Облкомприрода» Анна Григорьева.Кроме того, растение «очиток желтый» и насекомое «плавунец каемчатый» исключаются из Красной книги, так как заняли устойчивые позиции и приобрели высокую численность. А земляника мускусная в настоящее время встречается вблизи населенных пунктов, и далеко не редко.В свою очередь, экологи предлагают взять под охрану два вида лишайников – лобарию легочную и пунктелию сухую (в связи с включением их в Красную книгу России), а также ктыря горбатого – из-за низкой численности этого насекомого в локальных популяциях.Добавим, что новая Красная книга пополнит фонды томских библиотек и школ, а также будет доступна в электронном виде на сайте «Облкомприроды».