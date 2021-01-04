В праздничные дни кураторы случая и службы сопровождения замещающих семей продолжают оказывать поддержку семьям с детьми, сообщила пресс-служба обладминистрации.— На сопровождении специалистов в городах и районах Томской области находится более 3 тыс. семей с детьми. Среди них — почти 730 с более чем 1600 кровными детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. С этими семьями работают кураторы случая. Еще около 2,5 тысяч семей, в которых воспитывается 3640 детей-сирот, находятся в круге внимания специалистов служб сопровождения замещающих семей, — пояснили в региональном департаменте по вопросам семьи и детей. — Специалисты помогают курируемым семьям выйти из проблемных ситуаций. Работа с каждой семьей ведется по индивидуальному плану с участием всех членов семьи, при необходимости подключаются специалисты других ведомств.В период пандемии специалисты сопровождают семьи в дистанционном формате, поддерживают связь по телефону, через социальные сети и мессенджеры. Если требуется, посещают семьи, соблюдая все требования санитарно-эпидемиологической безопасности.Также во время каникул в круглосуточном режиме работает единый детский телефон доверия 8-800-2000-122.