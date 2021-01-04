Холодная погода спровоцировала рост количества пожаров в Томской области. С начала года в регионе произошло 37 пожаров. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 – 24 пожара), сообщает пресс-служба МЧС.Только за минувшие сутки в пожарах погибли шесть человек, в прошлом году по состоянию на 3 января гибели людей не было.В Томске в производственном здании по изготовлению окон на ул. Шевченко погиб 51-летний сторож.На ул. Ивана Черных в девятиэтажном жилом доме произошел пожар в однокомнатной квартире на первом этаже, личность погибшего устанавливается.В с. Подгорное Чаинского района на территории пилорамы сгорело брусовое строение. Площадь пожар составила 62 квадратных метра. Внутри строения были обнаружены тела четырех человек (1967, 1983, 1984, 1986 годов рождения). Трое –приезжие из Колпашевского района.Причиной 16 пожаров явилось неосторожное обращение с огнем, в 10 случаях пожары возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, в 9 случаях – по электротехническим причинам.В связи с ростом пожаров сотрудники МЧС совместно с представителями администраций муниципальных образований, полиции усилили профилактическую работу. С начала года проведено 65 совместных рейдов.В городе Стрежевом и Парабельском районе действует особый противопожарный режим.В регионе продолжает сохраняться аномально холодная погода. Будьте предельно осторожны с огнем и соблюдайте требования пожарной безопасности. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием.