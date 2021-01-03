- Сообщение о пожаре в девятиэтажном восьмиподъездном доме по ул. Ивана Черных, 32 в Томске поступило в дежурную часть в 10.57 в субботу, 2 января. На момент прибытия первого подразделения в 8 подъезде горела квартира на первом этаже, было задымление в подъезде, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. - Пожарными по лестничным маршам и трехколенной лестнице через окно спасено 30 человек. В однокомнатной квартире обгорели стены, вещи. В комнате на диване было обнаружено обгоревшее тело, личность устанавливается.Отметим, площадь пожара составила 35 кв. м, его предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении. В ликвидации возгорания были задействованы пять единиц техники и 24 человека.