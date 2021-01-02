В Томской области в зоне ответственности энергетической компании «Россети Томск» введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемой по 6 января включительно аномально-холодной погодой с температурой до -35 градусов, сообщает портал администрации региона.К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 129 аварийных бригад, 532 человека производственного персонала и 279 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения.22 передвижные дизель-генераторные установки суммарной мощностью 2,5 мегаватт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.