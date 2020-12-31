Сотрудники полиции совместно с общественниками организовали праздничное шествие Деда Мороза по улицам центра Колпашевского района: полицейские и сказочные персонажи поздравляли участников дорожного движения с наступающим Новым годом и дарили подарки, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.Кроме того, сотрудники полиции напомнили жителям о важности соблюдения ПДД: призывали автомобилистов обязательно использовать ремни безопасности в поездках, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и учитывать дорожные и погодные условия во время движения.Сказочный патруль также призвал всех соблюдать правила безопасности на зимних каникулах, особенно детям на катках и горках.