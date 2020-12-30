Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщает о том, что по итогам прошедшей недели в Томской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога по совокупному населению на 6,6%.Уровень заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей снизился на 10%.Превышение эпидпорога отмечено в одной возрастной группе от 15 лет и старше, в этой группе заболеваемость выше эпидпорога в 1,8 раза.По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено. В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.По данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений в Томской области, были полностью закрыты 1 школа в Чаинском районе, 2 детских сада в Каргасокском районе, частично закрыты 10 классов в 5 школах (Каргасокском, Первомайском районах и г. Томске).