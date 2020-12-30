Сегодня, 30 декабря, в Томске произошел пожар в двухэтажном бревенчатом доме по ул. Алтайская, 11, об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.Сообщение о возгорании поступило в 16.13.К приезду пожарных горела крыша дома, тамбур, частично помещения на 2 этаже.На месте работали 8 единиц техники, около 30 человек. Пожар удалось локализовать в 16.51. Из дома пожарные эвакуировали два газовых баллона.Возгорание удалось ликвидировать в 17.09.Дом по Алтайской, 11 построен во второй половине XIX века и является объектом деревянного зодчества.