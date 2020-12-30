По госпрограмме «Обеспечение безопасности населения Томской области» в 2020 году установили два стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестках пр. Ленина - ул. Учебная и пр. Комсомольский - ул. Енисейская, сообщает пресс-служба обладминистрации.Кроме того, приобрели три передвижных комплекса для фиксации нарушений скоростного режима и перенесли аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган-ВСМ2» на рубеж контроля в Томске — Кузовлевский тракт между Северным мостом и развязкой с улицей Мостовой.- Мы комплексно выполняем задачи, поставленные Президентом России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одной из ключевых задач является снижение аварийности на дорогах. Для повышения безопасности участников дорожного движения Томская область оборудует комплексы фотовидеофиксации в наиболее аварийных местах, — отметил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.Он уточнил, что установка еще девяти стационарных комплексов завершится в начале нового года.Новые комплексы фотовидеофиксации появятся на трассах Томск - Самусь (13-14 км), Томск - Мариинск (16 км+700 м и 20 км+870 м), Кузовлево-Светлый (4 - 5 км), Мельниково - Кожевниково - Изовка (32 км), на объездной дороге Томска (8 км), подъезде к Томску от автодороги Р-255 (104 км+800 м). Также оборудование установят в селе Каргасок на улице Кирова, 56 и в городе Колпашево на улице Победы, 105.