Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством РФ) в Сибирском федеральном округе в январе-октябре 2020 года составила 42 710 рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат на официальном сайте ведомства.Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Красноярском крае, а также в Томской и Иркутской областях. Во многом это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики названных регионов и величиной применяемого районного коэффициента, говорится в сообщении.Так, в Томской области показатель за 10 месяцев уходящего года составил в среднем 46 462 руб. При этом в добыче полезных ископаемых, например, зарплата достигла 93 238 руб. «на круг», в сфере здравоохранения и социальных услуг – 45 523 руб., в строительстве – 33 149 руб., в обрабатывающих производствах – 42 798 руб. Самая низкая оплата труда у работников гостиниц и предприятий общепита – 24 302 руб.По данным Новосибирскстата, в Иркутской области в январе-октябре среднемесячная номинальная зарплата составила 48 416 руб., в Красноярском крае – 52 660 руб. (это максимальная величина среди субъектов СФО). Минимальная величина отмечена в Алтайском крае – 28 999 руб.Добавим, что в целом по экономике России в третьем квартале 2020 года зафиксирована средняя зарплата в размере 49 021 руб.