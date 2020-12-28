Капитальный ремонт крыши и фасада памятника регионального значения «Пассаж Второва» по проспекту Ленина, 111 в Томске завершен. На это из бюджета региона было выделено 95 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.– Строители полностью заменили верхний розлив системы отопления, а на крыше поменяли стропильную систему, обрешетку, покрытие и утеплитель, установили молниезащиту. Также подрядчик прочистил вентиляционные каналы, благодаря чему заработала система вентиляции, спроектированная еще до революции для нужд размещавшейся в здании гостиницы, – приводятся в сообщении слова председателя комитета по охране объектов культурного наследия региона Елены Перетягиной.Кроме того, строители благоустроили внутренний двор: уложили асфальт и поставили фонари. С полной исторической достоверностью был восстановлен лепной декор фасада: штурвал с крыльями, растительный орнамент, змей, обвивающий жезл Гермеса и др. элементы. На здании также установили подсветку, которая не искажает плоскость и не дает преломления, а с фасада убрали более 50 кондиционеров.– «Пассаж Второва» – одно из знаковых зданий Томска. Ремонт шел на протяжении всего года. Объект непростой. Во-первых, это памятник, любые работы на котором должны быть выверенными с точки зрения сохранения исторической достоверности. Во-вторых, строительная площадка развернулась в самом центре города, создав томичам ряд неудобств. Но сегодня, наконец, строительные леса сняты, и обновленный «Пассаж Второва» снова украшает главный проспект Томска, – сказал заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.По его словам, сейчас перед властями стоит задача убрать всю несогласованную рекламу с исторического здания.«Пассаж Второва», известный также как магазин «Тысяча мелочей», был построен в самом центре Томска в 1905 году. Сейчас там располагаются органы государственной власти, областная библиотека им. А.С. Пушкина, торговый центр и др. организации.