На днях на финальном в 2020 году совещании Минпросвещения и региональных органов, осуществляющих управление в сфере образования, министр Сергей Кравцов отметил, что необходимо проработать единую систему оплаты труда педагогов.- По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Министерстве просвещения сейчас разрабатывают предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей - в частности, распределения фонда оплаты труда. Посмотрим и базовую ставку, и надбавки, которые есть в системе образования. Ведем эту работу вместе с учителями, Минтруда и Минфином, с Общероссийским профсоюзом образования, чтобы не нарушить ничьи права. Этот вопрос - один из ключевых приоритетов следующего года. Каждый педагог должен знать не только уровень своего дохода, но и из чего он складывается: все должно быть прозрачно и понятно, - заявил он.Министр добавил, что в 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в сфере организации воспитания. В этом году по инициативе президента страны были приняты поправки в закон \\"Об образовании\\", усиливающие воспитательную работу в школах.Заместитель министра Виктор Басюк сообщил, что формировать единые требования к оплате труда педагогов планируется в соответствии с их квалификационными категориями. Ведомство намерено добавить к уже имеющимся новые категории – «учитель-методист» и «учитель-наставник».Он напомнил, что с 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители - 810 тысяч - уже получают ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей, при этом сохранены прежние региональные выплаты в этой части.