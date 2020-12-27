В течение 2020 года томские спасатели более 900 раз выезжали на различные ЧС и происшествия. 620 из них носили бытовой характер — это и закрытые двери квартир, и эвакуация людей с высоты. Еще более 150 вызовов на пожары, ДТП, поисковые и водолазные работы, сообщает пресс-служба обладминистрации.- Помощь даже одному человеку в чрезвычайной ситуации оправдывает все усилия региона на организацию работы своей спасательной службы. В 2020 году такая помощь потребовалась 627 людям, жизни 232 были спасены, — отметил успехи ПСС заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.В этом году праздник совпал с юбилеем Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Вот уже 30 лет МЧС помогает людям преодолевать последствия природных и техногенных потрясений, пожаров и наводнений.- День спасателя – это праздник и многих волонтеров, которые участвуют в добровольных пожарных формированиях, занимаются поисками пропавших людей, приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях, - присоединился к поздравлениям губернатор Сергей Жвачкин, - Спасибо вам за неравнодушие и открытое сердце! Желаем радости, благополучия и, конечно, всегда возвращаться с места ЧС живыми и невредимыми!Дата праздника выбрана не случайно – именно 27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей.