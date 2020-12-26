Сегодня, 26 декабря, стало известно о смерти еще 5 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 214 человек.- Томская область, 214 человек умерло (в том числе 5 за последние сутки) - говорится в сообщении.- Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 5 человек, - рассказали в оперштабе.- Четверо входили в группу риска по возрасту, все - в группу риска по сопутствующим хроническим заболеваниям. Умершие страдали гипертонией, у троих было ожирение. Установлены по два случая сахарного диабета, ишемии головного мозга и сердца. Также в анамнезе заболеваний у одного была диагностирована эпилепсия, еще у одного - ревматоидный артрит. Хронические заболевания способствовали крайне тяжелому течению коронавирусной инфекции, которая сопровождалась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.