В Октябрьском районе Томска по ул. Ивана Черных, 71, завершен снос многоквартирного деревянного дома. На его месте появится новый детский сад на 145 мест, проинформировала 26 декабря пресс-служба мэрии. Это стало возможным благодаря реализации двух национальных проектов – «Демография» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».Как ранее сообщалось, в рамках нацпроекта «Демография» определены места и подготовлена проектно-сметная документация по строительству в Томске зданий детсадов на 1 385 мест, в том числе, для 390 ребятишек до трех лет.Кроме того, в ходе жилищного нацпроекта уже расселен дом по пер. Баумана, 15 (район Бактина в областном центре). В 2022 году на земельном участке планируется строительство новой школы на 1 100 ученических мест, уточняется в сообщении.– Благодаря нацпроектам мы можем сегодня привлекать средства из регионального и федерального бюджетов на реализацию крупных социальных проектов, таких как создание дополнительных мест в школах и детских садах. И наша задача максимально эффективно воспользоваться этой возможностью, – заявил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.Всего в 2020 году на территории Октябрьского района, помимо двух названных адресов, расселено еще два жилых дома – по ул. Шишкова, 27, и ул. Лермонтова, 45. В 2021-м мэрия планирует расселить еще три многоквартирника.