Жители Томской области оплатили 1,15 млрд рублей имущественных налогов из начислений за 2019 год, сообщила пресс-служба регионального управления ФНС.Специалисты уточнили, что населению за указанный период было начислено 1,8 млрд рублей налоговых платежей: это налог на имущество, а также транспортный и земельный налоги. Жители региона должны были уплатить их до 1 декабря.- Не исполнившим свои налоговые обязательства начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Проверить наличие задолженности и погасить ее можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России или на портале госуслуг, а также воспользоваться сервисами «Уплата имущественных налогов и НДФЛ по индексу документа» и «Уплата имущественных налогов и НДФЛ единым налоговым платежом», - отметили в ведомстве. - Кроме того, граждане могут обратиться в МФЦ. Прием посетителей ведется по предварительной записи.