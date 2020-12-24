Сегодня, 24 декабря, на собрании областной Думы губернатор Сергей Жвачкин прокомментировал ситуацию вокруг законопроекта о передаче полномочий в сфере градостроительной деятельности от Томска на уровень региона.Напомним, две недели назад региональное отделение ЛДПР сообщило, что обладминистрация якобы подготовила законопроект, который предусматривает передачу градостроительных полномочий в Томске и Томском районе с муниципального уровня на региональный. Партия высказала свое несогласие с возможной передачей полномочий. Также негативно высказалась об этом часть городских депутатов.– Хочу снять спекуляции, которые возникали накануне принятия областного бюджета со стороны нескольких городских блогеров, – заявил губернатор. – Этот законопроект в Законодательную Думу мы не вносили и, соответственно, депутаты его не рассматривали. Это не наш принцип – что-то делать втихаря. Все свои «домыслы» эти люди могут оставить при себе.Жвачкин подчеркнул: «Однако это не значит, что проблем с градостроительной деятельностью в Томске нет. Об этих проблемах говорит не только каскад уголовных дел в этой сфере в мэрии. Отсутствие открытой градостроительной политики привело к тому, что в этом году в Томске, в городе с населением в 600 тысяч человек, выдано разрешение на строительство всего четырех многоквартирных домов! Конечно, результат сказался – цены на недвижимость растут, и томичи не имеют ни предложения нового жилья, ни возможности его купить».– Благодаря позиции мэрии и неспешной работе Минкультуры до сих пор не утверждены границы исторического поселения Томска. А это тоже парализует всю градостроительную деятельность города. Давайте говорить своими словами: строители из Томска почти ушли. Они строят в районах области. Вот почему закон в этой сфере просто необходим... Но я хочу подчеркнуть: он будет принят только после экспертного обсуждения. Приглашаю депутатов принять участие в обсуждении, – добавил губернатор.