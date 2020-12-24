Сегодня, 24 декабря, на 54-м заседании депутаты Законодательной Думы региона приняли закон «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на отдых на территории Томской области». В народе он известен как закон о тишине, активно обсуждавшийся не один месяц.В Кодексе Томской области об административных правонарушениях уже установлена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан на территории региона. Однако «базовый» закон, регулирующий общественные отношения в этой сфере, до сих пор отсутствовал. Другими словами, не было правил, за нарушение которых установлена административная ответственность.Согласно новому закону расширен перечень защищаемых от шума помещений и территорий. Кроме многоквартирных домов, в него вошли медицинские и социальные учреждения, гостиницы, общежития и т. п. Также право на отдых предлагается обеспечить на земельных участках, предназначенных для ИЖС.Главная новация заключается в запрете на проведение ремонтных и строительных работ, из-за которых возникает сильный шум, с 13.00 до 15.00 в будние дни и субботу. Правило распространяется на многоквартирные дома и жилые дома блокированной застройки. Проведение таких работ разрешается в рабочие дни и в субботу с 08.00 до 13.00 и с 15.00 до 21.00. В воскресенье и дни, на которые выпадают государственные праздники, проведение шумного ремонта запрещается в любое время суток.Кроме того, сохраняется круглосуточный запрет на шум, возникающий при использовании звуковоспроизводящей аппаратуры. И по-прежнему запрещено выполнять ремонт в ночное время, то есть с 23.00 до 07.00.Поправки вносятся в КоАП Томской области: статья 3.19 «Нарушение тишины и покоя граждан» будет изложена в новой редакции. За нарушение новых правил предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа. Для граждан он составит 1-1,5 тыс. руб., для должностных лиц - 3-5 тыс., для юридических лиц - 5-10 тыс. руб. При повторном правонарушении штрафы кратно увеличиваются.