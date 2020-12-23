Авария произошла 23 декабря около 8 часов 30 минут на трассе в Убинском районе Новосибирской области, сообщает сайт ГИБДД по Новосибирской области.По данным полиции, 60-летний мужчина, житель Томской области, управляя вахтовым автобусом «НефАз», двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении города Новосибирска. На 1217 км автодороги в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен» и сплошной линии разметки он совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ под управлением 30-летнего мужчины, жителя Болотнинского района Новосибирской области.В результате происшествия 60-летний водитель «НефАз» получил травмы не совместимые с жизнью.Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится доследственная проверка.