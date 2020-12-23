Члены Градостроительного совета при губернаторе обсудили дизайн-проект по благоустройству томского Буфф-сада, которое намечено на 2022 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает портал администрации Томской области.Территория Буфф-сада стала одним из победителей рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в Томске в 2022 году. Разработчиком дизайн-проекта выступил Центр развития городской среды Томской области, ранее выполнивший концепции благоустройства Театрального и Пушкинского скверов, бульвара по ул. Усова и других территорий в Томске и области.Буфф-сад разбит в центре Томска в 1907 году купцом Василием Морозовым. Более чем за 110 лет территория претерпела множество изменений. Как показал соцопрос, проведенный специалистами Центра развития горсреды, сегодня территория отличается скудным озеленением, неудовлетворительным состоянием детской площадки, неудобными, в том числе для маломобильных групп, пешеходными дорожками, отсутствием пространств активного отдыха.В Буфф-саду архитекторы центра предлагают обустроить дополнительные пешеходные дорожки с разными видами покрытий, установить скамьи, новые опоры освещения и урны, декоративные элементы, деревянные скульптуры. Крышки люков дизайнеры предложили заменить искусственными камнями.Также архитекторы высказали идею воссоздания в Буфф-саду мостика и беседки, которые есть на архивных фотографиях.Помимо этого, на территории планируется обустроить новую детскую площадку, зону отдыха у фонтана, прогулочную зону.Архитекторы подчеркнули необходимость сохранения природного ландшафта сада. Вдобавок к имеющимся растениям разработчики предложили высадить неприхотливые многолетники, цветник из трав, декоративные кустарники и деревья.Члены Градосовета положительно оценили представленный дизайн-проект. При этом они отметили, что необходимо оценить стоимость содержания обновленного озеленения сада, скорректировать количество пешеходных дорожек и декоративных элементов, продумать расположение детской площадки в отдалении от проезжей части и оценить, как обновленное пространство впишется в градостроительный облик города.