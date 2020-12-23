Сегодня, 23 декабря, на платформе Томского политехнического университета открылась первая научно-практическая конференция «Водород. Технологии. Будущее».Ее дистанционно открыли губернаторы Томской, Сахалинской, Самарской областей и заместители глав администраций Новосибирской области и Санкт-Петербурга, а также представители Минпромторга и Минобрнауки России.В двухдневной онлайн-конференции принимают участие, кроме глав ряда регионов, руководители федеральных министерств и ведомств, более двухсот представителей отечественных университетов, институтов Российской академии наук и компаний, заинтересованных в развитии водородных технологий. Среди них «Газпром», «СИБУР», «РЖД», «Северсталь» и другие, сообщает портал администрации региона.Рабочая программа конференции началась с круглого стола «Вызовы и перспективы развития водородной энергетики». Его модератором стал специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.Губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий Наблюдательный совет Томского политехнического университета, высоко оценил потенциал кооперации регионов, науки и бизнеса в новом «водородном проекте», инициированном томичами. Он отметил, что в ближайшие 10 лет будут сформированы рынки водорода, основанные на производственных мощностях. Сергей Жвачкин высказал убеждение, что через инвестпроекты, в партнерстве с крупнейшим бизнесом Томская область должна быть в числе первых участников нового водородного рынка.Завершится конференция 24 декабря круглым столом «Технологический фонд России в области водородных технологий».Организовал конференцию консорциум «Технологическая водородная долина». Он был создан в ноябре 2020 года по инициативе Томского политехнического университета, Института катализа СО РАН, Института проблем химической физики РАН, Института нефтехимического синтеза РАН, Самарского политеха и Сахалинского государственного университета, сообщает сайт ТПУ.