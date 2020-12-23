Из розничной торговли изъято 11 730 литров антисептика, который применяется для ветеринарного надзора и профилактики инфекционных заболеваний животных; томичи употребляли его не по назначению, а в качестве спиртного, сообщил журналистам начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции томского УМВД Алексей Козярский.– Указанная продукция реализовывалась в розничной сети на территории не только Томска, но и области. В магазинах и на складах предпринимателей вся продукция изъята, – уточнил он.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).Как отметил Алексей Козярский, за 2020 год в Томской области проведены проверки на 827 объектах розничной торговли. 760 привлечены к административной ответственности.