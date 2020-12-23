Власти Томской области направили в Министерство культуры России проект границ исторического поселения Томска. Об этом сообщила 22 декабря на заседании Градостроительного совета при губернаторе председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.По ее словам, предварительное одобрение федеральных чиновников уже получено. Е. Перетягина отметила, что основным критерием для включения того или иного участка в территорию исторического поселения было наличие ценных объектов архитектуры. Окончательное решение будут принимать в столице.Напомним, что в феврале 2019 года президент РФ поручил губернатору Томской области до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия Томска как исторического поселения. Первоначально проект исторических границ разработал иногородний подрядчик, однако этот вариант вызвал немало нареканий. Утверждение проекта было запланировано на январь 2020 года.В январе региональные власти обратились к федеральным с просьбой отложить утверждение границ исторического поселения из-за необходимости доработать ряд положений. В феврале томский мэр подписал распоряжение о создании рабочей группы по доработке проекта, в которую, помимо чиновников, вошли представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).В декабре 2020 года рабочая группа при мэрии Томска доработала проект границ исторического поселения и направила его на рассмотрение в администрацию региона. Представителей ВООПИК по-прежнему не устраивает исключение из проекта ряда территорий, тем не менее, документ ушел в Минкульт на утверждение.Как уточнила на заседании Градосовета Елена Перетягина, внесение изменений по границам исторического поселения будет возможно, но только после их одобрения научно-методическим советом Министерства культуры.