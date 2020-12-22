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Девушка из Томска стала лучшим работником сферы молодежной политики страны

Она руководит флагманской программой «Волонтерская лига»
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Анжелика Емельянова из "Волонтерской лиги" Томской области стала лучшей в стране

Анжелика Емельянова из "Волонтерской лиги" Томской области стала лучшей в стране

Фото: из открытых источников

Специалист регионального центра развития профессиональных компетенций Анжелика Емельянова победила на всероссийском конкурсе на лучшего работника сферы государственной молодежной политики, сообщает портал администрации региона.

Руководитель флагманской программы «Волонтерская лига» в системе профессионального образования Томской области Анжелика Емельянова стала первой в номинации «Руководители и специалисты подведомственных учреждений органов власти муниципальных образований и органов исполнительной власти субъектов РФ, реализующих государственную молодежную политику».

Конкурс проходил в несколько этапов: заочный отбор, тестирование и финальная защита, где участники представили свои проекты, защитили планы индивидуального развития и профессиональных качеств.

Цель конкурса – повысить статус работников сферы государственной молодежной политики, развить их профессиональную компетентность. Организатор конкурса – Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь».