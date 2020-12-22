В Томской области сельчанин осужден за расправу над автомобилями из ревности

Сельчанин приревновал бывшую жену, а пострадали автомобили ее сожителя Фото: из открытых источников

Шегарский районный суд Томской области признал 50-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), сообщает сайт прокуратуры региона.

Установлено, что в сентябре 2020 года ночью подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проткнул ножом два колеса автомобиля «Лада», принадлежащего сожителю его бывшей супруги, облил краской кабину автомобиля и положил в горловину бензобака подожженную тканевую перчатку. После этого подсудимый облил краской кабину автомобиля «Газель» этого же владельца и скрылся с места преступления.

По счастливой случайности, соседка потерпевшего, проснувшаяся от лая собаки, успела ликвидировать возгорание автомобиля.

Сумма нанесенного потерпевшему ущерба составила 75 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминированных деяниях признал в полном объеме, объяснив свои действия ревностью.

С учетом положительных характеристик личности виновного и отсутствия у него других судимостей государственный обвинитель пришел к выводу о возможности его исправления в условиях, не связанных с изоляцией от общества.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд приговорил подсудимого к 1 году 5 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.