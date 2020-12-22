Власти: сдачу новой школы в томском селе Корнилово перенесли на 1 сентября 2021 года

О начале строительства новой школы в Корнилове обладминистрация сообщила летом 2020 года. Фото: из открытых источников

Областные власти согласовали перенос срока сдачи школы, строящейся в селе Корнилово (Томский район), на 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил сегодня заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

22 декабря профильный вице-губернатор провел выездной штаб по строительству объектов в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование». Так, возведение общеобразовательной школы на 200 мест в Корнилове началось в текущем году. Село остро нуждается в новом учебном заведении: сейчас в единственной школе уроки проходят в три смены.

На строительство объекта направлено более 400 млн рублей. Работы должны были завершиться в декабре, однако подрядчик – ООО «Спецмонтажстрой» – зашел на площадку с опозданием из-за затянувшейся экспертизы проекта. Затем произошел большой перерыв (около шести месяцев) из-за необходимости перепроектировать фундамент здания.

– Весь летний период упустили, поэтому сейчас, зимой, ведутся бетонные работы, каменная кладка и подводка сетей, – сказал журналистам Е. Паршуто. – Были и объективные, и субъективные причины. Согласованы новые сроки по этой школе – 1 сентября 2021 года. Ситуация непростая, но контролируемая.

К настоящему времени подрядчик выполнил коробку будущего спортзала, хозяйственного корпуса и первый этаж учебного блока. Продолжается строительство теплотрассы. Субподрядчик – компания «СМП-95» – уже установила для нужд школы газовую котельную; в первом квартале 2021 года здание планируется подключить к отоплению. Еще до нового года строители приступят к обустройству деревянной кровли хозкорпуса и установке окон. «Сегодня здесь созданы все условия, чтобы строительство завершилось в срок», – заявил вице-губернатор. Перерывы на стройплощадке предполагаются только при температуре минус 30 градусов и ниже.