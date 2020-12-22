Администрация Томска запретила проводить плановые отключения до 11 января

Все коммунальные службы города в режиме полной готовности. Фото: из открытых источников

Зам мэра, начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев, запретил службам планово отключать отопление, электричество, газ, холодную и горячую воду с 22 декабря 2020 года до 11 января 2021 года включительно, - сообщает мэрия Томска.

По данным пресс-службы, администрацией Томска также указано принять дополнительные меры по обеспечению работы объектов ЖКХ и усилить меры безопасности на объектах жизнеобеспечения.

«Энергетикам и всем коммунальным службам в преддверии праздников необходимо убедиться в том, что все источники теплоснабжения, котельные, электростанции, генераторы и другое оборудование исправны и готовы к работе, проверить запасы топлива, обеспечить исполнение всех утвержденных графиков и организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад», - отметил вице-мэр Владимир Брюханцев.

На сайте администрации Томска в помощь жителям размещены телефоны экстренных служб и аварийных бригад «Томскводоканала», «Горсетей», «ТомскРТС» и др. Информация доступна по ссылке.