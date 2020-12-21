В Томске за выходные коммунальщики вывезли из города свыше 20 тысяч тонн снега

В последние дни обильные снегопады накрыли Томск Фото: из открытых источников

Механизированные звенья и бригады ручников очищали от наледи и снежных валов дороги, тротуары, пешеходные переходы, придомовые территории и межквартальные проезды. В целом, они наводили порядок на 1019 участках, качество уборки проверили сотрудники «Центра технического надзора». Работу коммунальных служб по очистке томских улиц от снега обсудили в понедельник участники селекторного совещания, сообщает сайт мэрии Томска.

Как сообщил руководитель городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович, среднесуточный выход техники «ТомскСАХ» в субботу и воскресенье составил 191 единицу, бригады муниципального предприятия расчищали пешеходные пространства и проезжие части, не допуская заторов на дорогах для движения автомобилей и общественного транспорта.

Всего снег вывозили с 72 участков улично-дорожной сети на таких улицах как Рабочая, Нахимова, Савиных, Карпова, Кулева, Б. Подгорная, 19-ой Гв. Дивизии, Елизаровых, пр. Фрунзе, Ленина, пер. Урожайный, Светлый и пр. Шнекороторная техника перекидывала снег на обочины по ул. Баумана, Гамалея, Ивановского, Клюева, Балтийской, по Богашевскому тракту, в пер. Писемского. С помощью фронтальных погрузчиков очищали остановки, парковки и заезды по ул. Пушкина, Северный городок, Технической, Старо-Деповской, пр. Мира и пр.

Сегодня предприятие работает в штатное режиме, освобождая дороги и тротуары от снежных валов и ледяных накатов. На улицы города вывели в понедельник утром 84 единицы спецтехники – 9 пескоразбрасывателей, 30 самосвалов, 5 снегопогрузчиков, 3 грейдера и др. Они задействованы в вывозе снега с ул. Красноармейской (от ул. Нахимова до ул. Усова), Елизаровых (от ул. Красноармейской до пр. Кирова, от пр. Кирова до ул. Шевченко, от ул. Балтийской до ул. Кулагина, от ул. Кулагина до ул. Шевченко). Фронтальные снегопогрузчики приводят в порядок остановки, парковки и заезды по пр. Мира и Иркутскому тракту.

В условиях прогнозируемого похолодания коммунальные службы проверяют исправность всех механизмов, делают запасы материалов.