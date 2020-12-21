Четверо томичей заняли призовые места на первенстве Сибири по конькобежному спорту

Наша спортивная молодежь показывает высокие показатели и в конькобежном спорте Фото: из открытых источников

На первенстве Сибирского федерального округа по конькобежному спорту, которое прошло в Иркутске 18-20 декабря, Томскую область представляли 15 воспитанников областной спортшколы олимпийского резерва и северской ДЮСШ «Янтарь».

Четверо томских спортсменов вошли в число победителей и призеров первенства, сообщает портал администрации региона.

Лучшие результаты в категории «девушки 16-17 лет» показали Валерия Сороколетова (1-е место на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 метров и масстарт) и Ангелина Полушкина (масстарт – 1-е место, 3000 метров – 2-е, 1500 метров – 3-е место).

В категории «девушки 14-15 лет» 2-е место на дистанциях 1500 и 3000 метров заняла Кристина Тимощук. Среди юношей 14-15 лет серебряным призером на дистанции 1000 метров и в масстарте стал Михаил Сороколетов.

Конькобежцы, вошедшие в число победителей, тренируются под руководством Юлии Субботиной и Натальи Горшковой.

В этом году томские конькобежцы завершили свои выступления, следующие большие турниры – первенство СФО и юниорское первенство России состоятся в январе 2021 года в Иркутске и Челябинске.