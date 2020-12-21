В Томской области в ноябре 2020 года подешевели авиаперелеты и услуги такси

Большинство томичей не планировали путешествия, опасаясь новых ограничений. Фото: из открытых источников

Годовой рост цен на услуги в регионе замедлился в ноябре до 3% после 3,6% в октябре, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

– В последний осенний месяц жители Томской области оптимизировали свои расходы и снизили траты на отдых, развлечения и туристические поездки, – говорится в сообщении. – Большинство томичей не планировали путешествия, опасаясь новых ограничений. По этой причине дешевле, чем в ноябре 2019 года, стоили авиабилеты. Для поддержания пассажиропотока авиакомпании проводили различные акции, которые повлияли на снижение стоимости авиаперевозок. Из-за более низкого спроса замедлился темп роста стоимости проезда в купейном вагоне поездов дальнего следования.

Также на потребительскую сдержанность в ноябре повлияли запрет на проведение новогодних развлекательных мероприятий из-за непростой эпидемиологической обстановки и работа в дистанционном режиме. Так, у людей снизилась потребность перемещаться по городу, они стали реже пользоваться услугами такси, которые в итоге стали стоить дешевле, чем годом ранее.

В целом в ноябре годовая инфляция в Томской области замедлилась до 3,8% после 3,9% в октябре и была ниже, чем в Сибирском федеральном округе и России, уточнили эксперты банка.