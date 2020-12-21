Коронавирус унес жизни еще 5 жителей Томской области

Смерть продолжает собирать жатву в Томской области Фото: из открытых источников

Сегодня, 21 декабря, стало известно о смерти еще 5 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 206 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек. Четверо умерших входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у двоих было онкологическое заболевание, у всех – гипертония, также в анамнезе присутствовали хроническая болезнь легких и почек, ишемия головного мозга и сердца, туберкулез, сахарный диабет и ожирение. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 22 544 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 17 956.