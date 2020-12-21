Каждый второй житель Томской области привился от гриппа в 2020

Более полумиллиона жителей региона поставили прививки с начала вакцинации. Фото: из открытых источников

В Томской области подошла к концу вакцинация против гриппа, которая стартовала в сентябре и продолжалась до декабря включительно. В 2020 году прививки от гриппа поставили 555 тысяч жителей Томской области, – сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что отечественными препаратами «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» привились 555 884 жителя Томска, Северска и районов области, из них 115 524 — дети.

«Прививку от гриппа поставил каждый второй житель региона. Чтобы увеличить доступность вакцинации, в этом году мы активно использовали различные формы привлечения населения: организовали дополнительные прививочные пункты, выезды медиков в университеты и на предприятия. В результате этих мер прививки сделали на сто тысяч человек больше, чем в прошлом году», — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

По данным пресс-службы, для удобства жителей областного центра во время вакцинации традиционно работали передвижные мобильные комплексы, благодаря которым прививки поставили около 7 108 томичей.

Также впервые во время вакцинации, прививочные пункты открылись в отделах многофункционального центра «Мои документы», где за десять дней профилактику от гриппа прошли 500 человек. Еще более пяти тысяч томичей обратились в дополнительные пункты вакцинации, которые в течение двух месяцев работали в 8-й и 10-й поликлинике Томска.