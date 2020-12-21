«Кадры решают всё»: в Томске открылся новый центр занятости "Работа России"

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Сегодня, 21 декабря, губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл в томском бизнес-центре «Красное знамя» первый в регионе модернизированный центр занятости населения под новым федеральным брендом «Работа России», – сообщает в понедельник пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что новый кадровый центр располагается на площади более 2,5 тысячи квадратных метров в центре Томска. Рабочее пространство организовано в формате open space: предусмотрены зоны мастер-классов и тренингов, цифровых сервисов, кабинеты тестирования, помещения для онлайн мероприятий и скайп-собеседований. Также выделена отдельная зона для работодателей и зал-трансформер для проведения коллективных собраний. Модернизированный центр оборудован, в том числе, для маломобильных томичей. Пропускная способность центра – 250 человек единовременно.

«Кадры решают всё! Кадры – главный ресурс любого предприятия. Какие будут кадры - от рабочего до первого руководителя – такой будет наша страна», – сказал на открытии губернатор Сергей Жвачкин. – «Мы модернизируем центры занятости по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». А модернизация - это не новый стол и компьютер. Это новые возможности для предприятий и людей, которые в новом кадровом центре смогут найти работу «под ключ», – добавил губернатор.

По данным пресс-службы, центр «Работа России» даст работодателям возможности оперативного подбора сотрудников, повышения компетенций персонала. А соискателям предоставит функцию навигатора по образовательным и карьерным траекториям, используя, в том числе, ресурсы университетов, с помощью сервиса «Открытый университет» – бесплатные образовательные программы для всех граждан.

По словам губернатора Сергея Жвачкина, кадровые центры «Работа в России» будут открываться и в других муниципалитетах Томской области.

Ранее сообщалось, что число безработных в Томской области увеличилось в 5 раз с начала года.

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Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Основной целью проекта является повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, увеличение количества привлеченных к участию в реализации нацпроекта субъектов РФ, увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию нацпроекта.