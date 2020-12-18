В ближайшие три года томские власти планируют ввод почти 1,5 млн квадратных метров жилья

В 2020-м объемы жилищного строительства упали, но власти надеются наверстать упущенное за три года. Фото: из открытых источников

На совещании, которое провел вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, руководители профильных министерств и ведомств рассмотрели ситуацию в строительной и дорожной сферах Томской области.

В частности, губернатор Сергей Жвачкин представил информацию о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По данным пресс-службы обладминистрации, к середине декабря регион выполнил 84% от годового плана по вводу жилья. В ближайшие три года Томская область планирует ввести почти 1,5 млн кв. метров жилплощади.

В нынешнем году регион впервые вошел в федеральную программу «Стимул», по которой в 2021-м будут выделены средства на строительство улицы Тояновской (поселок Зональная Станция) в размере 128 млн рублей. Это поможет обеспечить транспортную доступность строящегося микрорайона Южные Ворота. Губернатор предложил в дальнейшем привязать финансирование регионов по этой программе к объемам строительства жилья.

Глава региона также сообщил вице-премьеру, что за 10 лет областной бюджет направил на решение проблемы обманутых дольщиков 1,5 млрд руб., благодаря чему удалось помочь трем тысячам томичей. Сегодня в едином реестре проблемных объектов 26 домов: половину из них регион введет своими силами, а по шести объектам ждет поддержки федерального Фонда защиты прав дольщиков. Марат Хуснуллин поручил фонду до конца 2020 года принять решение по тем домам, по которым регион представил все документы.