Срок капремонта Коммунального моста в Томске составит 11 месяцев

На время капремонта движение по мосту будет ограничено не более трех часов в день. Фото: из открытых источников

Администрация Томска завершает подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта Коммунального моста; сейчас проводится государственная экспертиза, а до конца года власти планируют получить итоговое заключение, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Согласно проектной документации, срок проведения строительных работ составляет 11 месяцев. Предварительно стоимость капитального ремонта Коммунального моста Томска составляет 1 216 млн рублей, точный объем необходимого финансирования будет определен в ходе проведения экспертизы проектной документации, – говорится в сообщении.

По словам главы городского департамента капитального строительства Александра Суходолова, в 2017 году специалисты ТГАСУ определили ключевые виды работ: переустройство инженерных коммуникаций, восстановление пролетного строения, ремонт устоев и укрепление конусов моста.

Как говорится в сообщении мэрии, во время капитального строительства движение транспорта по мосту будет периодически ограничено – в основном ночью и не более трех часов.

Напомним, Коммунальный мост в областном центре является первым по времени постройки мостом через Томь. Он был сдан в эксплуатацию в 1974 году. Последняя реконструкция проводилась в 2008-м.