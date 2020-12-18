«Чья корова лучше»: в Томской области проводят фотоконкурс «Буренка года»

Победительницу конкурса "Буренка года" жюри объявят 25 декабря. Фото: из открытых источников

В преддверии наступающего года Белого Металлического Быка Аграрный центр Томской области организовал конкурс красоты для коров: «Буренка года». На кастинг принимались фотографии буренок, выращенных в хозяйствах региона, — сообщила в пятницу пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что хозяйства и фермеры 11 районов представили на конкурс более 20 фотографий буренок.

Так, Кожевниковский район заявил сразу четырех «конкурсанток», Первомайский и Шегарский район — по три. Своих участниц выдвинули также хозяйства Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Колпашевского, Молчановского, Кривошеинского и Томского районов.

По сообщению пресс-службы, в число претенденток на звание «Буренка года» вошли представительницы практически всех пород, которые разводятся на фермах области, — черно-пестрой, герефордской, айрширской, костромской, красно-пестрой, симментальской, галловейской и джерсейской.

Итоги конкурса «Буренка года» и имя победительницы жюри определит 25 декабря.