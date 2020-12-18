Томская миграция 2020: в пандемию численность населения сократилась

Почти 12 тыс. мигрантов выехало с территории региона за 10 месяцев 2020 года. Фото: из открытых источников

На процесс миграции в 2020 году особенно повлияла пандемия. Закрытие границ между странами, в том числе внутрирегиональное ограничение в перемещении, уменьшило количество мигрантов, отмечает Томскстат.

Так, в регион за январь-октябрь 2020 года прибыло 25561 человек, выбыло – 30178. Численность населения, таким образом, сократилась на 4617 человек. В 2019 году ситуация была иной. Согласно статистическим подсчетам, за 10 месяцев прошедшего года численность населения области увеличилась за счет мигрантов на 2998 человек. По сравнению с тем же периодом 2019 года, число прибывших в этом году сократилось на 10098 человек, выбывших – на 2483 человека.

- За 10 месяцев 2020 года в Томскую область прибыло из регионов России 8068 человек, из зарубежных стран – 5284. Выехали из области в другие регионы России 11983 человека, в зарубежные страны – 5986. Внутри области сменили место жительства 12209 человек, - уточнили специалисты Томскстата.